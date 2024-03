Simona Halep a revenit în tenis într-o manieră care a depășit toate așteptările.

Împotriva fostului număr doi mondial, Paula Badosa, jucătoarea din țara noastră a obținut trei break-uri în primul set și a rezistat cu brio într-un game care le-a purtat pe cele două combatante în nouă egalități.

Simona Halep, celebrare în stil caracteristic, la încheierea primului set jucat, după un an și jumătate

The legendary fist pump is back too!! ???????? pic.twitter.com/RhpVNfYw8Z