Simona Halep devine profesoară! Reacția amuzantă a fanilor: „Învață-ne cum să facem clătite cu Nutella!” 

Simona Halep a împlinit vârsta de 30 de ani și începe să ofere înapoi din cunoștințele vaste pe care le deține în domeniul sportiv. Jucătoarea din România s-a alăturat inițiativei proiectului Top Court și va încerca să-și învețe fanii diverse abilități corelate cu activitatea sa din tenis.

Cerându-le urmăritorilor săi să îi spună ce anume și-ar dori să fie învățați de către Simona Halep, sportiva din Constanța a primit câteva răspunsuri amuzante.



„Aș vrea să știu ce vreți să vă învăț,” le-a transmis Simona Halep fanilor săi pe rețelele sociale, în cadrul proiectului Top Court, urmând să primească următoarele propuneri.

„Cum poți să rămâi atât de zen într-o finală de Wimbledon?”

„Învață-ne reverul tău fantastic în lung de linie, te rugăm, dragă Simo!”

„Cum să facem cele mai bune clătite cu nutella?”

„Cum te descurci cu regulile de călătorie și stresul noii lumi?”, au fost câteva dintre propunerile atipice lansate de suporterii Simonei Halep pe Twitter, Instagram și Facebook.

Simona Halep va juca în turneul WTA 1000 Indian Wells, programat pentru 6-17 octombrie, iar acesta va fi urmat de competițiile din Moscova și Cluj-Napoca, ultimele întreceri la care Halep va participa în sezonul 2021.

What do you guys want to learn from me in my @TopCourt_ coaching sessions?

Tweet me your answers! ???? pic.twitter.com/SdAovIZSvY