SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS IN FINALA WIMBLEDON | Cu Simona la psiholog! Halep si-a dezvaluit secretul: "De doi ani lucrez cu un psiholog!"

"Finala la Wimbledon? Acesta a fost marele vis al mamei mele", a dezvaluit Simona Halep. Ea a apelat la psiholog ca s-o bata pe Serena si sa castige al doilea titlu de Grand Slam din cariera.

Englezii au intrebat-o pe Simona Halep care e secretul succesului ei.



"Campionii vin din Constanta, crede-ma! Cred ca e vorba de aerul de pe plaja, ne antrenam mult pe plaja cand suntem copii", a glumit ea.

"Am lucrat cu un psiholog aproape doi ani si m-a facut sa ma inteleg pe mine si sa accept tot ceea ce fac gresit", a mai spus ea.



La pariuri, Serena e favorita in finala cu Halep de la Wimbledon.



"Am vorbit cu mama dupa meci. Mi-a spus ca acum 10-15 ani visul ei a fost sa joc o finala la Wimbledon. Astazi visul ei a devenit realitate", a mai spus Simona.

Simona Halep - Serena Williams e sambata, 16:00, in format LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro