SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS IN FINALA WIMBLEDON | Federer i-a dat un sfat Simonei chiar inaintea finalei! Mesajul elvetianului, dupa ce si el s-a calificat in finala

Roger Federer i-a dat un sfat Simonei Halep. Amandoi joaca pentru trofeu la Wimbledon. Elvetianul se va lupta cu Novak Djokovic, in timp ce Halep o va avea in fata pe Serena Williams.

Simona Halep se lupta astazi, de la ora 16:00, cu Serena Williams pentru cel de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei. Ea s-a calificat pentru prima data in finala de la Wimbledon. Roger Federer i-a dat un sfat important.

Roger Federer, sfat pentru Simona: "Intra pe teren decisa sa o bati pe Serena"

Roger Federer spune ca atunci cand un jucator intra pe teren intr-o finala de Grand Slam, el sau ea trebuie sa aiba o mentalitate de invingator si sa nu se teama de adversar.

"Sa incerce sa castige! Trebuie sa ai o mentalitate de invingator! Nu te poti gandi: "Gata, sunt in finala". Nu iti poti spune: "Joc in fata Serenei si nu am nicio sansa". Daca faci asta, vei pierde. Trebuie sa te gandesti ca meriti sa fii acolo, ca ti-ai castigat acest drept.

Nu poti sa ajungi in finala de la Wimbledon jucand mediocru. Trebuie sa te bucuri de moment, dar mai mult dupa ce castigi. Trebuie sa te concentrezi la maximum, sa nu fii depasit de eveniment. Ea stie ce are de facut si asta este grozav", a spus Federer dupa ce l-a invins pe Rafa Nadal.

Simona Halep a invins-o o singura data in cariera pe Serena Williams. S-a intamplat in 2014, la Turneul Campioanelor de la Singapore, in faza grupelor. Ulterior ea a pierdut finala in fata americancei.

Ultima data cand s-au intalnit, Serena Williams s-a impus in 3 seturi la Australian Open 2019, in optimi.