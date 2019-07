SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS IN FINALA WIMBLEDON | Halep s-a intalnit cu jucatoarea invinsa de Serena in semifinale! Ce i-a spus Strycova romancei

Simona Halep se va lupta cu Serena Williams pentru trofeul Wimbledon 2019. Finala are loc sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa LIVE pe www.sport.ro

Simona Halep se afla in fata celei de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei. Ea se va duela pentru a 11-a oara cu Serena Williams. Americanca s-a impus de 10 ori pana acum!

Simona Halep a trecut in semifinale de Elina Svitolina, in timp ce Serena Williams a invins-o pe Barbora Strycova.

Halep s-a intalnit cu Strycova

Simona Halep s-a antrenat sub supravegherea staffului sau tehnic, dar si a fostului sau antrenor, Darren Cahill. Ea s-a intalnit si cu jucatoarea invinsa de Serena Williams in semifinale. Cehoaica Barbora Strycova a vorbit despre intalnirea lor.

"Eu m-am intalnit cu Simona chiar dupa meci. Cred ca Serena a jucat foarte bine, a facut cel mai bun meci al sau aici. A servit incredibil, a lovit foarte adanc si n-am mai putut sa fac nimic. Daca va juca asa cu Simona, va fi foarte greu pentru romanca...

Dar si Simona are calitati, insa Serena a jucat incredibil! Acum ajunge la mingi la car enu ajugnea in turul 1 sau 2, e din nou in forma maxima", a avertizat-o Strycova pe Halep.