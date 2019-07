SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS IN FINALA WIMBLEDON | "Treaba e simpla!" Ion Tiriac a invatat-o pe Simona Halep cum sa o bata pe Serena

Simona Halep si Serena Williams se dueleaza sambata, de la 16:00, in finala Wimbledon 2019. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Simona Halep joaca sambata, de la 16:00, pentru cel de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei. Ea are in fata prima finala de Wimbledon din cariera si se va duela cu Serena Williams. Americanca a batut-o de 10 ori in 11 meciuri pe Simona Halep.

Ion Tiriac a invatat-o pe Halep cum sa o bata pe Serena Williams



Simona Halep are in fata un meci extrem de dificil. Ea a invins-o o singura data in cariera pe Serena Williams. Pana acum, cele doua nu s-au intalnit niciodata intr-o finala de Grand Slam.

Ion Tiriac i-a explicat Simonei Halep cum sa o invinga pe Serena Williams. Fostul mare tenismen este de parere ca Serena trebuie invinsa cat mai repede posibil si ca trebuie alergata cat mai mult dintr-un colt in celalalt al terenului.

"Treaba e simpla! Prima minge!!! Prima minge pe care o jaoca Halep mereu este importanta. Fie ca serveste, fie ca primeste. Daca ea e in stare sa o miste pe Serena cu prima mingea, sa nu ii dea o minge care sa fie comoda, atunci va castiga.

E mult mai jucatoare si mult mai atleta. Trebuie sa recunoastem asta. Daca ea reuseste sa o miste 2-3 metri pe Serena cu prima minge, iar cu a doua minge, care ii deschide terenul, o mai misca alti 2-3 metri, a treia nu va mai exista", a spus Tiriac, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.

Ion Tiriac mai spune ca Serena este cea care trebuie sa se teama de Halep.

"Pe hartie, dupa parerea mea, Serena ar trebui sa aiba mult mai multa frica sau emotie decat Simona. Pentru ca a fost de mai multe ori acolo si a castigat de 7 ori. Dar Serena de astazi nu mai e cea de acum 10 ani. Are 25 de kilograme in plus, are mai multi ani si nu se mai recupereaza ca inainte. In semifinale, la 6-1, 5-2, abia se mai misca! Era obosita moarta! Iar adversara nu a miscat-o de loc. Varsta isi spune cuvantul", a mai spus Tiriac.