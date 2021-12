Simona Halep a făcut primul antrenament la Melbourne! Cum a șocat Naomi Osaka la sosirea în Australia

„Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Melbourne, unde a sosit timpul pentru Australian Open 2022,” au scris organizatorii turneului australian, consemnând sosirea primilor tenismeni de renume, printre care Simona Halep și Naomi Osaka.

Naomi Osaka se întoarce la Melbourne din postura de campioană en-titre, sportiva japoneză învingând-o în ultimul act al Australian Open 2021 pe Jennifer Brady.

See you in 16ish hours Australia ???????????????? pic.twitter.com/IiaAmofdpg