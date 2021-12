Înainte de plecarea spre Australia, Simona Halep a dezvăluit ce obiectiv și-a impus pentru 2022 

Simona Halep a plecat duminică dimineața, în a doua zi de Crăciun, spre Australia, unde va participa la două turnee înainte de startului primului turneu de Grand Slam al anului, programat în perioada 17 - 30 ianauarie.

Eleva tandemului Daniel Dobre - Adrian Marcu va debuta pe 3 ianuarie, în turneul de categorie WTA 250 de la Melbourne, apoi va lua startul în competiția de la Sydney, categorie 500.

Simona Halep: "Sunt bine și fizic, și psihic"

"Am fost la nași, a fost o zi frumoasă, n-am ieșit, m-am protejat, dar au fost zile frumoase și acum sunt gata de plecare. Am o viață frumoasă, chiar sunt OK", a spus fostul lider mondial, în discuția cu jurnaliștii prezenți la aeroportul Henri Coandă din Otopeni.

"Îmi place să fac bradul, în fiecare an când am ocazia îl împodobesc. Am petrecut ultimii doi ani acasă, a fost diferit, dar am experiența de a pleca în perioada aceasta și nu îmi e greu. O să joc în toate cele trei turnee, n-am jucat prea mult anul acesta și vreau să încep să simt meciurile oficiale. Am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, mă voi duce acolo cu încredere și voi fi OK. Fizic sunt foarte bine, și psihic la fel", a continuat constănțeanca în vârstă de 30 de ani.

Simona Halep: "Visul meu e să ajung din nou în Top 10"

2021 nu a fost un an prea bun din punct de vedere sportiv pentru Halep - detalii AICI despre parcursul constănțencei -, însă Simona, o jucătoare cu un repertoriu tehnic senzațional, poate urca din nou în clasament întrucât a demonstrat mereu că deține toate armele pentru a contracara diferitele stiluri de joc ale adversarelor.

Dubla câștigătoare de turnee de Grand Slam (Roland Garros și Wimbledon) și-a stabilit și obiectivul pentru 2022. "Să fiu sănătoasă și să nu mai am accidentări. A fost un an greu, o să văd cum o să fie acesta. Sunt pregătită, visul meu este să ajung din nou în Top 10", a încheiat Simona.