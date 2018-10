Simona Halep primeste un mesaj superb din partea WTA: "E intruparea tuturor valorilor pe care le asteptam de la numarul 1!"

Simona Halep este sigura de faptul ca va incheia anul 2018 pe locul 1, WTA facand azi anuntul oficial.

Este pentru a doua oara consecutiv cand sportiva noastra termina un alt sezon pe locul 1. "Sa inchei sezonul ca numar unu WTA anul trecut a fost o mare onoare pentru mine. Sa realizez acest lucru pentru a doua oara in 2018 este o realizare speciala, mai ales ca am reusit sa castig primul meu Grand Slam in acest sezon. Sunt foarte mandra pentru ca imi vad din nou numele alaturi de cele ale legendelor acestui sport", a spus Halep pentru WTA.

Si seful Asociatiei Feminine de Tenis, Steve Simon, a avut cuvinte de lauda la adresa romancei din fruntea clasamentului mondial. "Simona a avut un nou sezon uimitor si este privilegiu pentru noi sa-i oferim trofeul acordat numarului WTA la final de sezon pentru al doilea an consecutiv. Castigarea unui Grand Slam si disputarea a sase finale in acest sezon reprezinta o realizare remarcabila, in timp ce in afara terenului Simona este intruparea tuturor valorilor pe care le asteptam de la numarul unu", a declarat CEO-ul WTA.

Simona Halep a devenit lider mondial in premiera in octombrie 2017, dupa turneul de Beijing. Simona va urca pe locul 10 in clasamentul all-time al jucatoarelor care au petrecut cele mai multe saptamani pe locul 1.