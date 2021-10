Simona Halep, preocupată la sosirea în Cluj: „E foarte trist!” Cine sunt adversarele Simonei Halep la Transylvania Open

Simona Halep a ajuns în dimineața zilei de luni, 25 octombrie la Cluj-Napoca, unde va juca ultimul turneu în acest sezon. Numărul 18 WTA se va duela marți, în primul tur, cu ocupanta locului 85 mondial, Gabriela Ruse, alături de care a făcut pereche în proba de dublu, la Indian Wells.

Tragerea la sorți a repartizat-o pe Simona Halep în aceeași jumătate cu Emma Răducanu, astfel că o posibilă întâlnire directă între cele două ar putea avea loc în faza semifinalelor. Dacă va ajunge în finală, calculele hârtiei i-o propun Simonei Halep ca adversară pe noua campioană a turneului WTA 500 de la Moscova, estona Anett Kontaveit.

Look who's here! @Simona_Halep has arrived in Cluj. The two-time Grand Slam champion is No 1 seed at Transylvania Open, her first @WTA tournament in Romania in 5 years. pic.twitter.com/vq5nzOvtlu