SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS 2019 | Despartirea de Cahill, LOVITURA de netrecut pentru Halep? De ce nu se poate impune la Roland Garros

Marion Bartoli este de prarere ca Simona Halep nu va triumfa la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, este deja calificata in turul al doilea, acolo unde se va duela cu poloneza Magda Linette, locul 87 WTA. Jucatoarea noastra a trecut in primul tur de Ajla Tomljanovic, iar increderea in propriul joc este din nou la cote inalte, asta in vederea atingerii uneoi noi finale la Openul francez.

Desi Simona este favorita bookmakerilor si a catorva specialist din tenis, nu este si cazul fostei jucatoare de tenis din Franta, Marion Bartoli. Castigatoare la Wimbledon in 2013, Bartoli crede ca Serena Williams are sanse mai mari de castig pe zgura pariziana. “Cred ca Simona iubeste Parisul, a castigat aici, a jucat finale, dar cred ca in momentul in care Serena este pe teren si isi gaseste rutina ii poate disturba jocul Simonei. Si ii este destul de greu Simonei sa contracareze asta, am vazut in Australia. Simonei ii place sa aiba mai mult timp la dispozitie sa joace, iar Serena iti ia acel timp si mai cred ca Serena arata mai fit decat in Australia, iar daca reuseste sa castige cateva meciuri, in a doua saptamana devine foarte periculoasa pentru ca nu ii este frica, isi gaseste ritmul, joaca meciuri si nivelul ei creste”, a spus Bartoli pentru Fanatik

Marion Bartoli crede ca Simona Halep este prea defensiva

Marion Bartoli este de parere ca Simona Halep are nevoie de un antrenor care sa-i redea agresivitatea in teren si sa o sfatuiasca sa fie mai degraba ofensiva decat defensiva, asa cum se intampla cand romanca era pregatita de australianul Darren Cahill.

“Mi se pare ca Simona a mai pierdut din agresivitate. Joaca mai mult din spatele terenului si cred ca Darren a antrenat-o sa intre mai mult in teren, a invatat-o cum sa joace mai des voleuri, cum sa mearga la fileu. Anul trecut a castigat aici pentru ca a stiut cum sa controleze meciurile, comparativ cu 2017 cand a pierdut cu Ostapenko. Cred ca trebuie sa aiba un antrenor in echipa ei care sa o ghideze putin. Nu are nevoie de prea multe, stie deja cum sa castige un Grand Slam, stie cum sa joace tenis, dar uneori cand esti singur pe teren ai o tendinta de a te intoarce in zona ta de confort, iar pentru ea aceasta zona este la 1,5 metri in spatele liniei de serviciu intr-o parte si alta”, a mai spus Bartoli pentru sursa citata.