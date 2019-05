SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS 2019 | Ce crede John McEnroe despre sansele Simonei Halep la castigarea trofeului

John McEnroe a vorbit la Paris despre sansele Simonei Halep de a cuceri Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, s-a calificat marti in turul al doilea dup ace a trecut de Ajla Tomljanovic in trei seturi. Joi va evolua contra Magdei Linette, locul 87 WTA, pentru un loc in turul trei. Cu fiecare runda disputata, jucatoarea noastra ar putea sa-si creasca nivelul de joc si sa ajunga din nou in ipostaza in care s-a aflat anul trecut, aceea de a juca marea finala de la Openul francez.

Castigator a sapte titluri de Grand Slam, John McEnroe a vorbit la Paris despre sansele pe care le are Simona Halep la castigarea unui nou titlu de Grand Slam, dar si despre modificarea esentiala pe care a facut-o romanca in ultimul timp in cirucitul feminin de tenis.

John McEnroe, despre sansele Simonei Halep la Roland Garros 2019

Simona Halep este fara doar si poate una dintre cele mai periculoase jucatoare pe aceasta suprafata. Ea a disputat la Paris, pe zgura pariziana, nu mai putin de trei finale, dintre care a castigat una, anul trecut, cu Sloane Stephens, moment in care a si cucerit primul titul de Grand Slam din cariera, o clipa mult asteptata de ea si de toti fanii romancei.

"Nu sunt expert in circuitul feminin, dar Simona a dovedit ca e una dintre cele mai bune, daca nu chiar cea mai buna jucatoare de zgura. Deci acum e doar vorba de cum isi controleaza emotiile, pare sa fi gasit o cale sa faca asta. Pare o lupta deschisa, dar cu siguranta ea e printre favorite", a declarat John McEnroe la Paris pentru Digi Sport.