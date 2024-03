Simona Halep, la Jocurile Olimpice? Șeful COSR a răspuns ferm 

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, miercuri, că ar fi un vis împlinit ca jucătoarea de tenis Simona Halep să participe la Jocurile Olimpice de la Paris şi să câştige o medalie.

"Sper să o vedem cât mai repede pe suprafaţa ei favorită, pe zgură, să îşi intre cât mai repede în mână, cum se spune, să ajungă la acea stare de competiţie şi să se bucure de tenis. Şi ar fi ca un vis împlinit să ajungă la Jocurile Olimpice, să reprezinte România, aşa cum a declarat de mai multe ori, şi să reuşească să câştige şi o medalie. Cred că ar fi tot ceea ce ar avea Simona de demonstrat pentru toată lumea, vizavi de tot ceea ce i s-a întâmplat acum.

Şi cred că va avea un partener pe măsură, şi mă refer la Novak Djokovic, care şi-a manifestat şi el dorinţa de a merge la Jocurile Olimpice şi de a câştiga o medalie. Ştim cu toţii că asociaţia pe care Novak Djokovic a înfiinţat-o, acel Professional Tennis Player Association (Asociaţia Jucătorilor Profesionişti de Tenis), a susţinut-o tot timpul şi a apărat-o tot timpul, şi cred că ar fi extraordinar dacă Simona şi Novak Djokovic ar participa la Jocurile Olimpice şi ar câştiga o medalie", a declarat Covaliu, pentru AGERPRES.

Oficialul COSR a precizat că ţine legătura cu Federaţia Română de Tenis în legătură cu situaţia Simonei Halep, a cărei suspendare de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

"Noi am discutat, ţinem legătura cu Federaţia Română de Tenis, cu George Cosac, cu Horia Tecău, şi ei îşi doresc acelaşi lucru. Primul pas care trebuie făcut este ca ea să joace în echipa de Billie Jean King Cup şi după aceea să reuşească să adune puncte. Sau să primească puncte, sunt detalii de regulament pe care ei le ştiu mult mai bine acolo la Federaţia Română de Tenis, trebuie să ne interesăm şi noi de acest aspect. Mi-aş dori să vină cei de la tenis şi să spună 'da, am greşit, poftim punctele înapoi'. Oricum ea a deschis un capitol foarte important şi el va rămâne în istorie şi cu acest aspect legat de cum trebuie să lupţi ca să îţi dovedeşti nevinovăţia şi că o decizie a ITIA poate fi schimbată dacă tu crezi că eşti nevinovat şi dacă lupţi până la sfârşit aşa cum am făcut-o ea", a adăugat Mihai Covaliu.

Preşedintele COSR speră, de asemenea, ca Halep să câştige procesul cu producătorul canadian Quantum Nutrition, care i-a furnizat suplimentul alimentar contaminat: "E clar în primul rând că nu a fost intenţie de doping din partea Simonei Halep, aşa cum a spus şi ea, că se consideră nevinovată. Doi, această decizie vine foarte târziu. Simona a pierdut câteva luni bune în care putea să joace şi să fie liniştită, să nu înfrunte toată această situaţie. Sper să câştige acest proces cu cei care au produs acest supliment contaminat şi să le ia banii".

Mihai Covaliu consideră că Simona Halep a fost îngăduitoare cu echipa antrenorului Patrick Mouratoglou.

"Pe de altă parte, o ştim pe Simona că este o persoană bună, umană, dar a fost, din punctul meu de vedere, hai să nu spunem 'bună', ci prea îngăduitoare cu cei care practic i-au produs tot acest proces, care au adus-o în această situaţie. Şi aici mă refer la echipa lui Mouratoglou.



Adică putea să fie mult mai drastică vizavi de ei. Atât timp cât ea a fost înconjurată de persoane care au fost loiale şi care i-au vrut binele, nu s-a întâmplat nimic, şi după ce a ajuns acolo, i s-a întâmplat ceea ce ştie toată lumea. Eu personal sper ca ea să reintre cât mai repede în circuit, să îi asculte de data aceasta pe cei care i-au fost alături, pe cei cu experienţă, cei care i-au dat sfaturi la un moment dat, dar ea nu a ascultat de acele sfaturi şi a ajuns unde a ajuns", a mai spus Mihai Covaliu.

Welcome back, @Simona_Halep ????

We can't wait to see you next year in #TennisParadise ???? pic.twitter.com/7r6P3YKFJA