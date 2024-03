"Barcelona nu are ca el". Jucătorul de la FCSB despre care Dumitru Dragomir crede că "de talia lui nu prea avem"

În cele 26 de meciuri jucate în competiția internă în acest sezon, fotbalistul de 25 de ani a marcat de 14 ori, oferind și opt assisturi.

Dumitru Dragomir, impresionat de evoluția lui Florinel Coman

Fostul președinte de la LPF este de părere că internaționalul român poate evolua la cluburi de top din Europa, conduita profesională din ultima perioadă transformându-l într-un jucător spectaculos.

"E cel mai bun fotbalist din România. Clar! 10.000.000 de euro ia pe el, fac pariu pe cât vreți, fără probleme. Pentru că are o pregătire… Ați văzut, a intrat într-o contră cu portarul, nu a avut nici pe dracul. S-a ridicat imediat.

Înseamnă că a lucrat la sală nemaipomenit pentru forță. Îți dai seama ce bine e pregătit. De talia lui nu prea avem fotbaliști.

De la Mutu n-am prea avut. Are forță, are viteză, are inteligență de joc. Eu spun că și în Spania și în Italia joacă titular la toate echipele. Dacă se duce la Real Madrid nu poate că e unul în stânga mai tare și mai fițos decât el, Vini.

Dar Barcelona nu are ca el. Jur că nu are ca el. Inter Milano, Juventus, nu au jucător de talia lui Florinel Coman", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Florinel Coman, factorul decisiv pentru FCSB

Cristi Balaj a subliniat importanța lui Florinel Coman pentru FCSB, evidențiind contribuția sa la victoriile echipei. "Este cel care le-a câștigat meciurile. Dacă vedeți câte puncte a câștigat FCSB prin golurile sau assist-urile lui Florinel Coman, veți înțelege ceea ce a făcut în acest an. Trebuie felicitat! Trebuie să fim fair-play și corecți", a explicat oficialul de la CFR Cluj.

Florinel Coman este lider în clasamentul golgheterilor Superligii, cu 14 reușite, la egalitate cu Darius Olaru, colegul său de la FCSB.