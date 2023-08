Simona Halep este suspendată din tenis din 7 octombrie 2022 pentru o cantitate mică de Roxadustat regăsită într-o probă de urină recoltată în timpul ediției anterioare a Openului American.

Într-un interviu pentru Eurosport, constănțeanca a vorbit despre calvarul trăit când afla că verdictul este din nou amânat. Halep va lipsi și de la ediția din acest an a US Open. Are două titluri de Grnad Slam în palmares, iar pe 27 septembrie va împlini 32 de ani.

Simona Halep, mărturisiri despre calvarul trăit

Simona se înarmează cu un nou vagon de răbdare și speră ca verdictul va fi unul favorabil și va reveni cât de curând pe terenul de tenis. În interviul pentru sursa mai sus menționată, fostul lider al clasamentului WTA a vorbit și despre speranțele cu care se alimentează zi de zi.

Halep a afișat o mină optimistă și a vorbit cu o doză de încredere.

"Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.





Aşteptarea a fost un calvar, pentru că în viaţă incertitudinea şi faptul că nu ai nicio putere îţi creează mari dificultăţi, e greu să trăieşti în stilul acesta.





A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.





Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis", a explicat Simona Halep.