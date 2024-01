Sârbul Novak Djokovic nu mai pierduse în Openul Australiei de 2195 de zile, adică de șase ani, dar s-a înclinat în fața italianului Jannik Sinner, scor 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3, în semifinalele ediției 2024.

Întrebat despre secretele folosite pentru a-l fi învins pe Djokovic de trei ori în ultimele patru confruntări directe, Jannik Sinner a replicat charismatic, zicând: „Nu știu, întrebați-l pe el!”, a fost răspunsul italianului care a amuzat întreaga asistență din Arena Rod Laver.

„Cred că avem stiluri de joc similare. Trebuie, în primul rând, să returnezi cât de multe mingi cu putință. Servește extraordinar, așa că am încercat să ghicesc puțin direcțiile servelor sale.

Nu o să vă dezvălui tacticile mele, dar am încercat să îl împing departe de teren și să îl plimb lateral,” a spus Jannik Sinner.

Jannik Sinner, încântat de „procesul de învățare” prin care trece alături de Darren Cahill

„A fost un meci foarte dur. Am început foarte bine. Timp de două seturi, am văzut că nu se simte prea bine pe teren și am continuat să împing din ce în ce mai tare.

În al treilea set, am avut minge de meci, am ratat forehandul, dar acesta este tenisul. Atmosfera a fost atât de grozavă și am putut să încep bine setul patru.

Așteptam cu nerăbdare acest meci. Am pierdut în fața lui Djokovic în semifinale, la Wimbledon și cred că am învățat multe din asta. Victoria face parte din procesul meu de învățare și mă bucur că îl pot împărtăși cu voi,” a declarat Sinner, în interviul acordat pe suprafața de joc americanului Jim Courier, cvadruplu campion de Grand Slam.

