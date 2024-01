Djokovic „dă vina” pe Darren Cahill și Simona Halep: ce a spus și pe cine vede sârbul favorit la Roland Garros

Sârbul Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) a analizat la cald înfrângerea suferită în semifinala de patru seturi jucată împotriva italianului Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP).

Apreciind evoluția fulminantă a tenismenului de 22 de ani, Sinner a subliniat impactul antrenorului australian, Darren Cahill, tehnicianul care a condus-o inclusiv pe Simona Halep înspre primul titlu de mare șlem al carierei sale.

Novak Djokovic: „Un rol în progresul mental al lui Sinner îl are Darren Cahill, antrenor experimentat în a lucra cu lideri mondiali.”

În 2018, Simona Halep a revenit pe zgura pariziană la un an de la eșecul dezastruos cu Jelena Ostapenko, suferit în finala competiției de la set, 3-0 și 40-0 avantaj, și a recuperat, în fața americancei Sloane Stephens deficitul de set, impunându-se cu 3-6, 6-4, 6-1.

A fost primul titlu de Grand Slam cucerit de Simona Halep, care și-a confirmat succesul un an mai târziu, când a învins-o pe Serena Williams, în finala competiției de la Wimbledon, scor 6-2, 6-2.

Ion Țiriac, moment de neuitat: „Multă lume a uitat cine e Simona Halep! Halep v-a dat Wim-ble-don-ul!”

Djokovic îl vede pe Nadal favorit la câștigarea turneului de la Roland Garros

„Sinner a lovit întotdeauna puternic, atât cu forehandul, cât și cu backhandul. E faimos pentru faptul că adoră să fie agresiv. Cred că și-a îmbunătățit mult serviciul. Lovește în colțuri des și servește mai rapid.

A fost mereu calm, dar mental a avut probleme în a câștiga meciurile mari. Acum totul se leagă în cazul lui. Cu siguranță, un rol îl are Darren Cahill, antrenor foarte experimentat, care a lucrat cu mai multe numere unu în lume,” a punctat Djokovic, referindu-se inclusiv la Simona Halep.

„Să îl aibă pe Darren în loja sa îl ajută mult pe Sinner, din punct de vedere psihologic. Are o echipă grozavă, e pe un drum foarte sănătos și are șansa de a câștiga primul Grand Slam,” a declarat Novak Djokovic, în ultima conferință de presă susținută la Melbourne, în acest an.

„Nadal, Alcaraz, Sinner”, incluși de Djokovic pe lista favoriților la Paris

Vorbind despre cine va fi favorit la câștigarea turneului de la Roland Garros, programat în perioada 27 mai - 9 iunie, Novak Djokovic l-a pus pe Rafael Nadal cap de listă.

„Să vedem întâi cum vor evolua jucătorii, mai ales pe zgură. Dacă Nadal va juca, el rămâne favorit #1 la Paris, indiferent de cât a jucat. Este cine este la Roland Garros.

Și, desigur, Alcaraz, Sinner... plus oricine care este clasat în top 10,” a adăugat Djokovic.

Djokovic va rămâne număr 1 ATP indiferent de câștigătorul Australian Open 2024.

