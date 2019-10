Simona Halep a anuntat cu cine va face echipa in probele de dublu la Olimpiada din 2020! "Am vorbit de un an de zile sa jucam impreuna"

Simona Halep a dezvaluit numele partenerilor pe care ii va avea in probele de dublu la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

In cel mai probabil caz, Simona Halep va participa la dublu mixt alaturi de Horia Tecau, iar la dublu feminin impreuna cu Irina Begu. In plus, Simona va juca si pe tabloul de simplu.

Simona Halep, 3 sanse la castigarea unei medalii olimpice

„Din trei probe, eu sper sa iau una, nu conteaza in ce fel, sper sa iau una. La mixt voi juca cu Horia, am vorbit deja. Pana in acest moment am discutat cu Irina Begu. Am vorbit de un an de zile ca, daca ne calificam amandoua, sa jucam impreuna. Dar pana atunci se pot schimba multe", a declarat Simona Halep intr-o conferinta de presa desfasurata la Cluj-Napoca.

Ce rezultate a obtinut Simona Halep in proba de dublu pana in prezent

Simona Halep are un palmares de 2 victorii si 13 infrangeri in turneele de Grand Slam, atat cat priveste meciurile jucate la dublu.

La Olimpiada, Simona are experienta unui singur meci jucat in proba de dublu, la Londra 2012, unde a pierdut alaturi de Sorana Cirstea in primul tur tocmai in fata surorilor Williams, scor 3-6, 2-6.

Simona a facut o finala de dublu in circuitul WTA alaturi de Monica Niculescu, in 2016 la Montreal.