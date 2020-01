SI-A RUPT GENUNCHIUL sarind pe trambulina, dar apoi a primit CEL MAI FRUMOS CADOU din partea lui Federer, Djokovic si Nadal 

Fiica tenismenului mexican Santiago Gonzalez, numar 48 ATP in proba de dublu si-a fracturat genunchiul piciorului stang in timp ce sarea pe trambulina, dar tatal sau i-a facilitat un cadou care sa o faca sa uite de disconfort.

Gonzalez i-a rugat pe Novak Djokovic, Roger Federer si Rafael Nadal sa ii ofere un autograf pe ghipsul care ii imobilizeaza genunchiul.

That cast is signed by all of the Big 3... Would you ever take it off? ????????@DjokerNole pic.twitter.com/Q0roFy9n0G