SHOW facut de Gael Monfils la Zuhai! Este punctul saptamanii

Gael Monfils a oferit punctul saptamanii la turneul de la Zuhai.

Se joaca tenis de senzatie la Zhuhai, in circuitul ATP. Gael Monfils si Cameron Norrie au conturat azi cel mai spectaculos punct al saptamanii, punct care a insumat nu mai putin de 23 de lovituri!

Totul s-a intamplat la scorul de 5-7, 6-3, 3-3, 40-40 in partida castigata in cele din urma de catre Gael Monfils cu 6-4 in decisiv.

SHOW facut de Gael Monfils la Zhuhai

Tot la Zhuhai, Nick Kyrgios a fost eliminat azi din competitie de italianul Andreas Seppi, scor 6-7, 1-6.

O alta lovitura impresionanta a venit azi din partea americancei Sloane Stephens, care a reusit un voleu din drop de o finete rara impotriva Petrei Kvitova. Din nefericire pentru ea, aceasta lovitura nu a fost in concordanta cu restul meciului, Stephens sfarsind invinsa cu un dublu 3-6.