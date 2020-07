SEXY | Campioana de la Cluj, Gabriela Ruse i-a innebunit pe barbati cu imaginile publicate pe Instagram

Numar 177 WTA in proba individuala, Gabriela Ruse este la 22 de ani una dintre cele mai promitatoare membre ale noii generatii in tenisul romanesc.

Jucatoarea nascuta la Bucuresti a impresionat la Cluj-Napoca, reusind sa castige turneul Winners, dupa victorii pe linie impotriva unor adversare puternice, precum Jaqueline Cristian ori Irina Begu.

Georgia Craciun, Bara Irina, Jaqueline Cristian si Irina Begu au fost cele patru oponente de care Gabriela Ruse a dispus in turneul amical disputat in inima Transilvaniei.

In finala, Ruse a trecut, scor 6-4, 6-3 de participanta Winners Open cu cel mai bun clasament in WTA, Irina Begu ocupand locul 81 in ierarhia mondiala.

Gabriela Ruse nu este recunoscuta doar pentru ambitia aratata pe teren, ci si ca una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis din Europa de Est. Pe contul sau de Instagram, Ruse a publicat diverse fotografii care au aprins imaginatia barbatilor si o pun in pole-position nu doar pentru o cariera de succes in tenis, ci si pentru o potentiala cariera in foto modeling.