Cu Dan Petrescu revenit pe banca tehnică, ardelenii vor căuta titlul sezonul viitor, după o absență de doi ani. Ediția 2023/24 a Superligii României a fost adjudecată de FCSB, în timp ce stagiunea precedentă, de Farul Constanța.

”Transfer formidabil” la CFR Cluj! Anunțul patronului: ”Am bătut palma”

Neluțu Varga, patronul din Gruia, a mărturisit că a bătut palma cu Panagiotis Tachtsidis pentru prelungirea înțelegerii contractuale. Omul de afaceri a menționat că i-a făcut deliciul lui Dan Petrescu cu păstrarea lui Tachtsidis.

Mai mult, Varga a anunțat că fotbalistul a semnat pentru un an, iar în contract i-a fost stipulată și o opțiune cu prelungire pe încă un sezon

”Am făcut primul transfer și este unul formidabil. Am bătut palma cu Tachtsidis pentru prelungirea contractului. Un an plus o opțiune pentru încă un an. Este un jucător care și-a arătat calitățile și care va fi definitoriu, va fi unul dintre stâlpii lui Dan Petrescu pentru a câștiga sezonul viitor titlul de campioană.

Deci Tachtsidis va mai sta, sperăm noi, încă doi ani la CFR Cluj. Este un transfer de mare valoare, spun transfer pentru că la un moment dat discuțiile erau altele. Tachtsidis este de departe cel mai bun mijlocaș din România. Ne-am dorit să rămână, Dan Petrescu și-a dorit să rămână și am bătut palma”, a spus Neluțu Varga, potrivit Fanatik.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul sezonului

FCSB rămâne prima clasată cu 49 de puncte. Roș-albaștrii au câștigat matematic campionatul încă din etapa #7, când au învins-o pe Farul Constanța cu 2-1. După eșecul 0-1 cu CFR Cluj de săptămâna trecută, FCSB a celebrat primul titlu din formatul play-off/play-out al Superligii României.

CFR Cluj e vicecampioana României cu 46 de puncte. Universitatea Craiova completează podiumul cu 44 de puncte, în timp ce fosta campioană Farul Constanța se situează pe poziția a patra, cu 36 de puncte.

Sepsi OSK, în ciuda faptului că a obținut accederea în play-off la limită, la capătul sezonului regulat, a încheiat a doua parte a campionatului pe cinci, cu 34 de puncte, iar Rapid e ultima clasată cu 32 de puncte.