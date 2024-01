Start de coșmar la Australian Open 2024: Ana Bogdan, eliminată de o jucătoare de 16 ani, în primul tur

Ana Bogdan (31 de ani, 66 WTA) a părăsit Australian Open 2024 după runda inaugurală.

Sportiva din România a fost întrecută de o jucătoare în vârstă de numai 16 ani. Brenda Fruhvirtova (16 ani, 110 WTA), din Republica Cehă, a revenit de la 0-1 la seturi și a reușit prima victorie a carierei pe un tablou principal de turneu de mare șlem.

Bogdan a pierdut scor 2-6, 6-4, 6-3, la capătul a două ore și douăzeci de minute de joc. Fruhvirtova a reușit calificarea la a cincea minge de meci procurată.

În ciuda eșecului, clasamentul WTA actualizat în timp real o vede pe Ana Bogdan urcată trei poziții, până pe locul 63. Acest lucru ar putea fi schimbat de jocul rezultatelor, în zilele următoare de turneu la Melbourne.

Sportiva din Sinaia rămâne cu turul 3 - atins în 2018 - drept cea mai bună performanță a carierei la Australian Open, până în prezent.

Ana came out ready and took a quick 1 set lead. But after that Brenda found a new level and Ana started missing shots she had been making. In the 3rd Ana got down big 5-1, and started a comeback before ultimately losing. Brenda Fruhvirtova defeated Ana Bogdan 2-6, 6-4, 6-3. pic.twitter.com/HlTbcMez3M