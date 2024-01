Ana Bogdan a ratat calificarea în turul secund al Openului Australiei, ediția 2024.

Sportiva din Sinaia a fost depășită de Brenda Fruhvirtova, o jucătoare cu 15 ani mai tânără.

Clasată pe locul 110 WTA la doar 16 ani, jucătoarea din Republica Cehă a reușit să revină de la 0-1 la seturi în fața Anei Bogdan, impunându-se cu 2-6, 6-4, 6-3, la capătul a circa 140 de minute de joc.

Număr 66 mondial, la 31 de ani, Ana Bogdan va fi nevoită să se mulțumească cu premiul de consolare, oferit jucătorilor eliminați după runda inaugurală, în valoare de $81,180.

Miza partidei a fost de peste $40,000, astfel că Brenda Fruhvirtova și-a asigurat un cec în valoare de $121,770, în urma semnării primei sale victorii pe tabloul principal al unui turneu major de tenis.

How a first win at a Slam feels ????

Czech 16-year-old Brenda Fruhvirtova is the youngest woman to win an #AusOpen singles main draw match since Coco Gauff in 2020!pic.twitter.com/r4WWLJcUOY