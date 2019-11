Se marita Simona Halep? Jucatoarea de tenis a tinut sa faca un anunt OFICIAL! "Am vrut sa-i asigur pe fanii mei cu acest mesaj"

Simona Halep formeaza un cuplu cu Toni Iuruc.

Recent, s-a speculat ca Simona Halep ar fi fost ceruta in casatorie si ar fi avut loc chiar si o petrecere.

Simona Halep a facut un anunt oficial prin intermediul Facebook, prin care neaga vehement aceste speculatii:

"Contrar informatiilor aparute in presa din Romania, vreau sa confirm ca nu sunt nici logodita si nici data nuntii nu este stabilita. In timp ce apreciez ca duc o viata care ma pune in ochiul publicului, zvonurile despre viata mea privata sunt incorecte si dezamagitoare, asa ca am vrut sa-i asigur pe fanii mei cu acest mesaj ca zvonurile sunt false.

Voi fi cu siguranta fericita sa impartasesc cu voi orice veste cu privire la un viitor angajament!

Multumesc pentru sprijinul fidel, Simo!", a fost mesajul transmis de Halep.