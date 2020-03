"Andreescu ar trebui sa dea niste kilograme jos" | Primul antrenor al Biancai Andreescu explica motivele pentru care numarul 4 WTA nu va reprezenta NICIODATA Romania 

Primul antrenor de tenis al Biancai Andreescu a explicat de ce fosta sa eleva nu va juca niciodata pentru Romania in Fed Cup.

Primul antrenor de tenis al Biancai Andreescu a facut dezvaluiri neverosimile despre negocierile intreprinse de Federatia Romana de Tenis in a convinge jucatoarea canadiana cu origini romanesti sa reprezinte Romania in Cupa Federatiilor.

"Ai vazut ce i-a zis Bianca lui George Cosac cand i-a propus sa joace pentru Romania in Fed Cup? I-a zis simplu: «Ok, cati bani? Canadienii ne dau 250.000 de euro pe an pentru a-i reprezenta». Nu avem nicio sansa," a afirmat Gabriel Hristache intr-un interviu.

Fostul antrenor al Biancai Andreescu: "Ar trebui sa dea niste kilograme jos"



"Pe mine ma multumeste ca Bianca a confirmat, asta imi arata garantia muncii mele. Eu fac doar sedinte individuale pentru ca vreau sa fac performanta cu copii. Totul este foarte viu in mintea mea si imi amintesc toate detaliile. Nu au trecut atat de multi ani. Era un copil normal, am dat niste teste. Am remarcat seriozitatea ei, atipica pentru un pui de om de sase ani jumate. Era o transformare extraordinara pe terenul de tenis. Dupa antrenament se juca cu fiul meu, erau pe jos. De mica avea o mare dorinta de victorie. Juca un meci cu Radu, o batea si se vedea suferinta si dorinta ei de victorie," a mai spus Hristache pentru Fanatik.

"In rest, as fi ipocrit sa spun ca stiam ca Bianca va ajunge ce-a ajuns. Dar, intr-adevar, avea niste calitati pe care eu nu le-am intalnit la alti copii. Desi spun ca acum ar trebui sa dea niste kilograme jos, avand probleme cu genunchii", a conchis antrenorul Gabriel Hristache.