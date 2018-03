Scene SOC la Miami: doi jucatori au sarit la bataie: "Fraiere, sa te uiti la mine cand vorbesc cu tine!" VIDEO

Doi jucatori de la Miami au sarit la bataie in timpul meciului.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Grecul Stefano Tsitsipas si rusul Daniil Medvedev au provocat un scandal monstru pe teren la Miami. Grecul l-a injurat pe Medvedev, dupa ce a cerut pauza de toaleta in setul decisiv, la scorul de 2-1 pentru rus.

Tsitsipas a lipsit 5 minute si 22 de secunde, iar Medvedev s-a enervat serios, mai ales ca adversarul sau nu a revenit direct pe teren, ci s-a pus pe scaun ca sa isi traga sufletul.

Tsitsipas a peirdut meciul in final cu 6-2, 4-6, 2-6, iar la final l-a injurat pe adversarul sau. Medvev a sarit la bataie, iar abitrul a intervenit si a oprit conflictul.

"Mai bine taci naibii din gura. Fraiere, sa te uiti la mine cand vorbesc cu tine! Ai probleme? Esti nervos? Ai avut nevoie urgenta sa mergi la toaleta si ti-a luat cinci minute? Iar apoi, daca spui ca iti pare rau, crezi ca esti baiat bun? Uita-te la mine! Hei, nu te uiti la mine? El a inceput, da, el a inceput. A spus: «Rahat, Rusia!» Crezi ca e normal?!

Pustiul nu stie sa lupte. Daca nu spune nimic, nu am nicio problema. Dar daca imi spune ceva si vrea sa ne batem. Nici nu se uita la mine. Daca vrea sa se bata, foarte bine, dar eu nu vreau sa ma bat. Am facut ceva gresit in timpul meciului? stiu ca pot fi rau uneori in timpul meciurilor, dar acum nu am facut nimic. Ce am facut? Iar tipul spune ceva, vrea sa ne batem. Dumnezeule!", i-a transmis Medvedev grecului.