Sărbători românești pentru Emma Răducanu! Tenismena a dezvăluit ce i-a pregătit bunica româncă

Emma Răducanu (20 de ani, 80 WTA) a dezvăluit care este cea mai mare slăbiciune a sa. Sportiva din Marea Britanie le-a spus fanilor că are o vulnerabilitate în fața ciocolatei.

Vorbind despre mâncare, fosta campioană a Openului American nu s-a abținut să nu descrie cu entuziasm vizita recent făcută de bunica sa, Niculina, în Marea Britanie. Cu această ocazie, Emma Răducanu a avut din nou ocazia de a savura sarmale și ciorbă, preparate despre care a vorbit cu plăcere inclusiv în timpul șederii sale la Cluj-Napoca, în timpul Transylvania Open 2021.

„După un turneu, cea mai mare slăbiciune a mea este ciocolata. În general, mănânc destul de sănătos, dar când vine vorba de ciocolată, trebuie să mă controlez. O altă mâncare pe care o savurez des e friptura.

La început, nu prea îmi plăcea și am stat chiar și doi ani fără să o mănânc deloc, dar apoi am înțeles că îmi face bine și o mănânc, pentru că mă ajută la recuperare.

Apropo de mâncare, bunica mea româncă a venit în Anglia și mi-a pregătit câteva preparate delicioase, inclusiv sarmale și ciorbă. Am amintiri frumoase cu ea în bucătărie,” a declarat Emma Răducanu, conform Tennis World Italia.

