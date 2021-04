"De obicei imi invat lectia atunci cand pierd un meci!" | Care este starea fizica a Simonei Halep si cu cine isi doreste sa joace in semifinale la Stuttgart

In primele doua meciuri la Stuttgart, Simona Halep a invins jucatoare care au invins-o in trecut: Marketa Vondrousova si Ekaterina Alexandrova.

Simona Halep s-a bucurat de revansele pe care a reusit sa si le ia in fata Marketei Vondrousova si a Ekaterinei Alexandrova in primele doua meciuri jucate la WTA 500 Stuttgart.

"Ma bucur ca am reusit sa raman agresiva si sa am incredere in jocul meu. Nu am simtit durere nici azi, dar in continuare nu o sa servesc cu putere maxima, ci mai mult plasat. Sunt bucuroasa insa de felul in care am servit si de tot jocul, cred ca am servit bine dupa o pauza destul de lunga. Cu siguranta e o motivatie in plus, cand trebuie sa infrunt jucatoare care m-au invins in trecut, dar de obicei imi invat lectia atunci cand pierd un meci si incerc sa joc mai bine data viitoare. Am analizat sa fac ce am mai bine de facut si imi place suprafata de aici, sunt mai confortabila pe zgura," a declarat Simona Halep in direct la Digi Sport in cadrul emisiunii Fotbal Club.

"Stuttgart e un turneu foarte frumos, aluneca un pic cam mult zgura, iar in sala nu e foarte confortabil sa joci, dar ramane zgura, e mare plus pentru mine. De la zi la zi sunt tot mai increzatoare, iar daca maine voi lupta, am sansa mea sa castig. Cu Sabalenka ar fi un meci dificil, imi va fi foarte dificil sa deschid terenul foarte bine, dar sunt dornica sa joc impotriva ei, ca sa vad cum e si pe zgura; am jucat doar pe hard impotriva ei, cu Kontaveit n-am mai jucat de mult, nu stiu ce sa zic despre acest meci, o sa ma gandesc," a adaugat Simona Halep.

"Le multumesc suporterilor mei din Romania, le simt energia si sper sa ii bucur in continuare," a completat Simona Halep in interventia live la Digi Sport.