Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) și-a ieșit din minți, în startul setului decisiv al finalei competiției de la Wimbledon.

După ce a ratat desprinderea, în al doilea game al manșei finale, când a ratat o minge de break, tenismenul sârb s-a văzut depășit pe propria servă, în al treilea game.

Desprins la 2-1, cu break, în setul decisiv, Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) s-a dus bucuros către banca de odihnă, în timp ce, în jumătatea opusă a terenului, „Nole” a lovit cu putere racheta de stâlpul fileului din apropierea arbitrului de scaun.

Oficialul partidei l-a avertizat imediat, pentru „abuz” asupra rachetei, nu înainte ca publicul care a umplut tribunele Terenului Central până la refuz să îl huiduie pe jucătorul balcanic, pentru gestul nesportiv comis.

The Djokovic racket smash against the net post: pic.twitter.com/2k4BiDNOS2