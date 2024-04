Pentru prima oară de când denumirea competiției s-a schimbat din Fed Cup în Billie Jean King Cup, echipa României a reușit calificarea la turneul final.

La cinci ani distanță de la momentul vârfului de performanță - semifinala jucată de românce la Rouen, împotriva Franței -, România a reintrat în elita tenisului feminin mondial.

Eforturile extraordinare depuse de Ana Bogdan și Jaqueline Cristian l-au bucurat nespus pe căpitanul nejucător al echipei naționale, Horia Tecău, care le-a fost aproape și în urmă cu un an, când calificarea a fost ratată de puțin, în Slovenia.

România a revenit de la 0-2 la meciuri în fața Ucrainei și va juca la turneul final, programat să aibă loc în săptămâna 12 - 17 noiembrie.

