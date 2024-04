Imaginile de colecție de la final! România s-a calificat eroic, pentru prima oară, la turneul final al Cupei Billie Jean King

Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au calificat echipa României pentru prima oară la turneul final al Cupei Billie Jean King. Pe zgura verde din Florida, româncele au obținut trei victorii consecutive în barajul decisiv cu Ucraina.

La un an de la înfrângerea dureroasă din Slovenia, confruntare în care jucătoarele țării noastre au condus cu 2-0 la meciuri, dar au ratat victoria, româncele s-au revanșat și au reușit aceeași performanță împotriva ucrainencelor.

După ce Tsurenko și Svitolina s-au impus în meciurile din prima zi, Ana Bogdan a lutpat aproape trei ore pentru a o învinge pe Elina Svitolina, iar Jaqueline Cristian a revenit de la 0-1 la seturi în fața Lesiei Tsurenko, întrecând-o scor 2-6, 6-4, 6-4.

În partida finală de dublu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au profitat la maximum de norocul pe care și l-au apropiat prin multă muncă și au învins mai puțin experimentatele oponente - Nadiia și Lyudmyla Kichenok -, scor 6-2, 7-6 (7).

Din perspectiva clasamentului WTA, Elina Svitolina (18 WTA) și Lesia Tsurenko (42 WTA) aveau să fie favorite împotriva Anei Bogdan (64 WTA) și a lui Jaqueline Cristian (75 WTA).

Lucrul acesta a fost confirmat parțial, în prima zi a întâlnirii, dar ucrainencele și-au văzut întregul avantaj spulberat, după două meciuri dramatice, de trei seturi, în care Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au fost mai puternice decât Elina Svitolina, respectiv Lesia Tsurenko.

Antrenor de fete: cum gestionează Horia Tecău echipa României de Cupa Billie Jean King

Romania started Day 2 down 0-2. Ana and Jaqueline fought to win to level it at 2 all. It came down to the double match. Where Ana and Jaqueline did it one more time to send Romania to the #BJKCup Finals for the 1st time. Romania defeated Ukraine 3-2!#HaiRomania | #TeamRomania pic.twitter.com/lRc4EDYPHK