Jucătoarea de tenis din România s-a impus cu scorul de 2-6, 6-4, 6-4 în fața Lesiei Tsurenko, iar România a egalat Ucraina, câștigătoarea urmând să se decidă după meciul de dublu.

At the start things looked bleek when Jaqueline lost the 1st set. But after that she raised her game and forced a deciding set. In the 3rd it was all her. Jaqueline Cristian defeated Lesia Tsurenko 2-6, 6-4, 6-4. We go to a doubles decider! pic.twitter.com/t9huFBJCVR