ROLAND GARROS 2019 | Novak Djokovic, pus pe glume la conferinta de presa! "Sa vad si la baieti mai multe surprize, dar nu in meciurile mele" :)

Novak Djokovic a comentat la Paris eliminarile surprinzatoare de pe tabloul feminin.

Novak Djokovic, calificat in penultimul act la Roland Garros dupa ce l-a invins in sferturile de finala pe Alexander Zverev, scor 7-5, 6-2, 6-2, va evolua in semifinale la Roland Garros 2019 contra austriacului Dominic Thiem, care a trecut la randul lui de Karen Khachanov, scor 6-2, 6-4, 6-2. In cealalta semifinala de la Paris se vor duela Rafael Nadal si Roger Federer.

Novak Djokovic, liderul mondial din ATP, a comentat pe marginea rezultatelor surprinzatoare de pe tabloul feminin de tenis. La conferinta de presa, jurnalistii l-au intrebat pe sarb ce crede despre eliminarea suferita de Simona Halep, campioana en-titre. Romanca a fost invinsa in sferturile de finala de catre Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 10 minute de joc.

Novak Djokovic, replica amuzanta la conferinta de presa

"Mi-ar placea sa vad si la baieti mai multe surprize, dar nu in meciurile mele. La fete intr-adevar sunt foarte multe jucatoare foarte apropiate ca valoare, care pot sa se impuna la orice turneu. Sunt sigur ca iubitorilor de tenis le-ar placea sa vada fete noi in fazele finale si pe tabloul masculin. Sper sa se intample asta dupa ce eu ma voi retrage", a declarat Nole la Paris. Replica sarbului a starnit amuzamentul jurnalistilor prezenti.