Ana Bogdan, eliminata din calificarile Roland Garros 2019! Ce reprezentante mai are Romania in concurs

Romania ramane fara reprezentante in calificarile de la Roland Garros 2019.

Ana Bogdan, locul 126 WTA, ultima romanca ramasa in calificari la Roland Garros, a fost joi eliminata in turul al doilea, ratand astfel sansa de a mai face un pas spre tabloul principal de la Roland Garros 2019. Jucatoarea de tenis din Sinaia a fost invinsa in minimul de seturi de catre elvetianca Conny Perrin, locul 142 WTA. In varsta de 28 de ani, Perrin a avut nevoie de o ora si 51 de minute de joc pentru a ajunge in finala calificarilor, acolo unde o va intalni cel mai probabil pe Timea Bacsinszky, o alta elvetianca.

Ana Bogdan o invinsese miercuri, in primul tur al calificarilor de la Openul francez, pe Veronica Cepede Roig, din Paraguay, locul 160 mondial, scor 7-5, 6-4, dupa o ora si 31 de minute de joc. Ana Bogdan era singura romanca ramasa in calificari la Paris, dup ace Irina Bara a fost eliminata inca din runda inaugurala. Ana Bogdan era favorite numarul 15 in calificarile de la Paris.



Romania ramane cu doar patru reprezentante pe tabloul principal de la Roland Garros 2019



Bara, locul 168 WTA, a fost eliminata in primul tur al calificarilor de catre ucraineanca Anhelina Kalinina, locul 152 WTA, scor 2-6, 7-6(1), 6-2, la captul unui meci care a durat doua ore si 17 minute de joc. Prin urmare, Romania ramane pe tabloul principal de la Roland Garros cu doar patru reprezentante. Este vorba despre campioana en-titre, Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Irina Begu. Pe tabloul principal masculin va fi prezent doar Marius Copil, locul 81 ATP.



Turneul de la Roland Garros se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie. Campionii en-titre sunt Simona Halep si Rafael Nadal. Ambii au de aparat cate 2000 de puncte in clasamentul WTA, respectiv ATP.