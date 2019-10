SOC la Shanghai! Djokovic si Federer au produs surprizele zilei si au fost eliminati dupa doua meciuri similare

Surprize imense la Shanghai: Djokovic si Federer au pierdut in sferturi, cedand in fata lui Stefanos Tsitsipas, respectiv Alexander Zverev.

Noua generatie a facut un pas consistent inspre afirmare astazi, in cadrul turneului Masters 1000 de la Shanghai, unde Zverev si Tsitsipas i-au eliminat pe Federer si Djokovic.

Numar 6 ATP, Alex Zverev a trecut de Roger Federer, al treilea in acelasi clasament, dupa 2 ore si 7 minute de joc. Partida s-a incheiat cu scorul de 6-3, 6-7, 6-3 pentru german, care isi va disputa sansa pentru un loc in finala impotriva invingatorului dintre Matteo Berrettini si Dominic Thiem.

???? Novak Djokovic was stunned by Stefanos Tsitsipas at the Shanghai Masters earlier today... ???? ...and now Roger Federer has crashed out to Alexander Zverev! pic.twitter.com/Xfs2RHZjwd — Sporting Life (@SportingLife) October 11, 2019

Roger Federer vs. Alexander Zverev, scor egal 5-5 la intalnirile directe

Liderul mondial, Novak Djokovic a pierdut in numarului 7 ATP, Stefanos Tsitsipas, dupa 2 ore si 4 minute de joc. Meciul s-a incheiat cu scor favorabil grecului in ciuda faptului ca sarbul a castigat primul set cu 6-3. Tsitsipas a reusit sa-l intoarca pe Djokovic, invingandu-l cu 7-5, 6-3 in seturile 2 si 3.

Pentru un loc in finala, Tsitsipas se va duela cu finalistul de la US Open, Daniil Medvedev.

Stefanos Tsitsipas vs. Novak Djokovic, 2-1 la meciuri directe

Tsitsipas si Djokovic au jucat prima oara in 2018, la Toronto, cand grecul s-a impus cu 6-3, 6-7, 6-3. Sarbul si-a luat revansa la Madrid in acest an, castigand cu 6-3, 6-4, dupa care a urmat meciul de azi, adjudecat din nou de grec si tot in acelasi scenariu cu set decisiv.

Defending Champion: Dethroned @StefTsitsipas battles from a set down to defeat Djokovic 3-6 7-5 6-3 in Shanghai!#RolexSHMasters pic.twitter.com/qeKgLPHVit — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019

In celalalt sfert de finala deja disputat pana la aceasta ora, Daniil Medvedev a trecut cu 6-3, 7-6 de italianul Fabio Fognini. Berrettini vs. Thiem este ultimul sfert de finala ramas de jucat in aceasta zi.

Semifinala Daniil Medvedev vs. Stefanos Tsitsipas, duelul dintre numerele 4 si 7 ATP va avea loc sambata, 12 octombrie de la ora 11:30, ora Romaniei.