Rivalitate Nadal - Alcaraz? „Nu, nu, nu, am 36 de ani!” Rafa Nadal, despre puștiul de 19 ani: „Nu e normal!”

Rafael Nadal s-a apropiat la o lună de împlinirea vârstei de 36 de ani și se consideră mult prea bătrân pentru a începe o nouă rivalitate. Jurnaliștii spanioli au vorbit despre începutul unui nou conflict savuros în ATP, între Nadal și Alcaraz, înaintea celui de-al treilea meci direct dintre cei doi.

„O rivalitate nouă?”, a fost întrebat Nadal de jurnaliști, la conferința de presă organizată după meciul cu David Goffin, câștigat dramatic în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Madrid.

„Nu, nu, nu. Nu cred că mai ajung la rivalitatea asta. Am 36 de ani!”, a spus Rafael Nadal, lăsând de înțeles că nu va apuca să joace foarte multe meciuri împotriva noului puști senzațional al circuitului ATP, Carlos Alcaraz (19 ani, 9 ATP).

„Nu știu cum poate fi bătut, sincer. Are 1000 de vieți, e un leu și supraviețuiește în fiecare meci. Cred că, dacă joc un meci foarte bun, am șanse să câștig,” a declarat Carlos Alcaraz, înaintea confruntării din sferturi, la Madrid.

"I always say that he has 1,000 lives - he's dying and he survives in every tough match." @alcarazcarlos03 looks ahead to facing Nadal at #MMOPEN. pic.twitter.com/EzVnMV4xkP