Sezonul în ATP s-a încheiat, în mod oficial, dar marii tenismeni au început deja presezonul pentru stagiunea 2023.

Pentru a-și eficientiza perioada de antrenament, cinci jucători din top 10 ATP au decis să participe la competiția Diriah, propunându-și un ultim test în forță, înaintea perioadei sărbătorilor, în care aceștia se vor axa pe acumularea fizică presupusă de planul de antrenamente.

Super tenismenii Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz și Hubert Hurkacz sunt cele cinci prezențe din top 10 ATP care vor primi replici solide din partea unei serii de jucători redutabili actualmente clasați în afara primilor zece.

Alexander Zverev - revenit după accidentarea cruntă de la Roland Garros -, Matteo Berrettini, Nick Kyrgios, Cameron Norrie, Stan Wawrinka, Dominic Thiem și Dominik Stricker completează tabloul celor 12 participanți.

Întrecerea se va încheia cu un singur câștigător, care va pune mâna pe marele premiu, în valoare de $1 milion.

Finalistul va câștiga $500,000, iar semifinaliștii, $250,000.

