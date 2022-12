Nick Kyrgios s-a autopropus pentru titlul de „antrenorul anului” în ATP, în 2022. Declarația halucinantă

Finalistul ediției 2022 a turneului de la Wimbledon, Nicholas Kyrgios (27 de ani, 22 ATP) nu s-a putut abține, când a văzut lista finală a nominalizărilor ATP pentru premiile anuale acordate jucătorilor și antrenorilor care au performat la cel mai înalt nivel.

„Să fiu sincer, ar trebui să fiu pe lista antrenorilor anului, pentru că m-am dus pe mine până în finala Wimbledon,” a declarat Nick Kyrgios pe Twitter, atrăgându-și mii de aprecieri prin aluzia făcută la faptul că a jucat fără a avea un antrenor în lojă.

Antrenor al celui mai tânăr număr 1 ATP din istorie, Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero este favorit la câștigarea premiului pentru cele mai importante contribuții aduse de un antrenor, în elita tenisului masculin.

Pentru a stabili jucătorul care a făcut cel mai mare progres în sezonul 2022, votanții vor avea de ales între Carlos Alcaraz, Holger Rune, Maxime Cressy și Jack Draper.

Tbh I should be in coach of the year, I coached myself to a Wimbledon final ????