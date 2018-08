Retragerea Simonei Halep de la New Haven i-a suparat pe organizatori! "Regulamentul nu este suficient de puternic!" Ce propun acestia

Simona Halep s-a retras de la New Haven din cauza unei probleme la tendonul lui Ahile.

Simona Halep ar fi trebuit sa participe la turneul de la New Haven din postura de principala favorita, insa romanca din fruntea ierarhiei mondiale a acuzat o problema la tendonul lui Ahile si a abandonat chiar inainte de startul competitei de la Connecticut.

Simona si-a revenit intre timp si se pregateste intens pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, fapt care i-a determinat pe organizatorii de la New Haven sa aduca in discutie modificarea regulamentului.

"Nu este vorba doar despre aceasta saptamana. Daca te uiti la tot circuitul feminin, mai ales vara, au fost numeroase retrageri de acest gen. Avem prea multe turnee de nivel international in circuitul WTA, iar regulamentul in privinta retragerilor nu este suficient de puternic. Jucatoarele ar trebui sa se poata retrage din aceste turnee doar in anumite situatii, clare, pentru ca in acest moment este prea usor pentru jucatoarele din top 10 sa abandoneze", a spus Anne Worcester, directorul turneului de la New Haven, pentru Boston Herald.

Ashleigh Barty, Kiki Bertens si Johanna Konta au abandonat si ele la competitia din Connecticut, acolo unde Aryna Sabalenka s-a impus, dupa o finala dispuata cu Suarez Navarro.