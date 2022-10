Reacția lui Toni Iuruc, după ce a aflat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu din tenis

În timpul US Open 2022, Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care conține eritropoetină, un hormon încadrat ca agent simulant eritropoetic.

Fostul lider mondial a spus că trăiește cel mai mare șoc al vieții sale și nu a intenționat niciodată să trișeze, urmând să "lupte până la final pentru adevăr".

Toni Iuruc (42 de ani), fostul soț al Simonei Halep, s-a declarat total surprins de această veste, spunând că nu știa nimic.

”Nu știu despre ce este vorba. Aflu acum, de la dumneavoastra, sunt realmente surprins. Nu am ce să spun mai multe, nu am ce să comentez”, a declarat Toni Iuruc, pentru Playsport.

Jurnalistul american, Ben Rothenberg, informează că Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă din categoria EPO a Agenției Mondiale Anti-Doping.

Rezultatul pozitiv al testului anti-doping o suspendă pe Simona Halep din tenis pe termen nedefinit, jucătoarea din România urmând să rămână cu acest statut până la soluționarea cazului. În caz nefavorabil, Simona Halep poate ataca decizia Agenției Internaționale a Integrității în Tenis la TAS.

Roxadustat (FG-4592) este o substanță interzisă sportivilor de performanțe atât în timpul competițiilor, cât și în extra-sezon. Aceasta conține eritropoetină, un hormon care stimulează producția de celule roșii ale sângelui și hemoglobină, fapt care ar ajuta la oxigenarea mai bună a corpului și, implicit, la atingerea unui nivel de anduranță crescut.

Substanța Roxadustat a fost aprobată pentru a fi folosită în Asia împotriva anemiei, în cazul pacienților trecuți prin sesiuni de dializă. În Uniunea Europeană, substanța a fost aprobată pentru uz medical abia în luna august a anului 2021.

