Rafael Nadal a vorbit despre jucătoarele din WTA: cine îl impresionează cel mai puternic și ce a spus despre Emma Răducanu

Rafael Nadal (36 de ani, 4 ATP) respiră tenis prin toți porii. Întrebat despre câteva din jucătoarele momentului, tenismenul iberic i-a surprins pe jurnaliști prin complexitatea discuției, dezvăluind că urmărește în mod regulat partide din circuitul de tenis feminin.

Idolatrizat de liderul WTA, Iga Swiatek, Rafa Nadal a dezvăluit că i-a scris jucătoarei din Polonia, spunând: „I-am trimis câteva mesaje, pentru că e incredibil cum joacă. Când joacă bine, e foarte dificil să o oprești, pentru că loviturile ei sunt diferite. Au multă putere, iar, în plus, are o mobilitate bună,” a punctat Nadal, vorbind despre numărul 1 WTA detașat.

Rafael Nadal, declarații despre Iga Swiatek, Cori Gauff și Emma Răducanu

Cât despre Emma Răducanu, Rafael Nadal a declarat, cu sinceritate: „Nu am avut nicio interacțiune notabilă cu ea, dar am fost foarte impresionat când am văzut-o câștigând US Open. Am văzut finala. Modul în care a jucat a fost de necrezut.

E dificil de gestionat acest succes, într-o fază atât de timpurie în carieră, dar îi doresc tot binele din lume. Cred că e un personaj foarte important în sportul nostru.

Știu că are parte de un an dur, dar, pe de altă parte, a câștigat deja un Grand Slam, într-o fază incipientă a carierei. Asta îi dă, cred, mult calm pentru a progresa și a-și oferi șanse în viitor. Sper că asta va face,” a punctat Rafael Nadal, despre campioana US Open.

Nu în ultimul rând, Rafael Nadal a descris-o pe finalista Roland Garros, Cori Gauff: „Îmi place modul în care vorbește publicului și în fața presei, la finalul meciurilor. E naturală și pare matură în gândire.

E o luptătoare. Îmi place cum joacă, aleargă după fiecare minge. Uneori, chiar și când nu joacă bine, continuă să lupte. Dacă își va îmbunătăți puțin performanța fizică, probabil că vom vorbi despre o campioană multiplă de Grand Slam,” a completat Rafael Nadal, într-o serie de declarații culeasă de jurnalistul Gaspar Ribeiro Lanca.