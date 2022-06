Mihaela Buzărnescu, eliminată în turul 2 la Wimbledon de Cori Gauff! România a rămas cu două jucătoare

Cori Gauff, jucătoare în vârstă de doar 18 ani, și-a adjudecat rapid primul act de pe Terenul Central, după jumătate de două, cu două game-uri câștigate pe serviciul Mihaelei.

Actul secund a fost ceva mai echilibrat, cu game-uri mult mai lungi, însă americanca a reușit să se desprindă decisiv la scorul de 4-3, când a făcut break, iar ulterior a închis meciul cu un game extraordinar pe propriul serviciu. Partida s-a încheit după o oră și 20 de minute.

Gauff a dominat la capitolul ași (9 la 1), lovituri direct câștigătoare (23-11), erori neforțate (18-20) sau procentajul punctelor câștigate cu propriul serviciu (84%-53%).

În turul al treilea de la Wimbledon, Cori Gauff o va înfrunta pe favorita 20 a întrecerii, Amanda Anisimova.

Astfel, România rămâne cu doar două reprezentante în turul al treilea de la Wimbledon. Simona Halep o va înfrunta pe poloneza Magdalena Frech (92 WTA), în timp ce Irina Begu se va duela cu letona Jelena Ostapenko (17 WTA).

