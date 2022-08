Rafael Nadal nu crede în talent: „Orice se poate antrena” La 36 de ani, tenismenul spaniol caută titlul #23 de mare șlem

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) face parte din categoria sportivilor legendari care nu cred în talent.

Tenismenul iberic este de părere că orice abilitate se poate antrena și afirmă că îi datorează familiei mentalitatea pentru care a fost apreciat pretutindeni în lume, în ultimele două decenii.

Campion en-titre, Daniil Medvedev este cap de serie numărul 1 la US Open 2022

De 22 de ori campion în turneele de mare șlem, jucătorul din Spania s-a deplasat la New York cu gândul de a răzbuna retragerea din semifinala turneului de la Wimbledon, motivată de o ruptură musculară abdominală de 6 milimetri.

Cap de serie numărul 2, Rafael Nadal îi are în traseul său către finala US Open 2022 pe Fabio Fognini și Carlos Alcaraz, doi dintre jucătorii care au reușit să îi administreze eșecuri în turnee importante, inclusiv la Flushing Meadows, în cazul tenismenului italian.

Traseul lui Rafael Nadal la US Open 2022

Rafael Nadal s-ar putea duela cu Carlos Alcaraz în semifinalele turneului, iar în turul 2 va primi replica italianului Fabio Fognini, în fața căruia a pierdut tocmai la US Open, în turul secund al ediției 2015 a Grand Slam-ului din America.

Tur 1: Hijakata

Tur 2: Fognini/ Karatsev

Tur 3: Kecmanovic

Optimi: Tiafoe/ Schwartzman

Sferturi: Rublev/ Norrie/ Shapovalov

Semifinale: Alcaraz/ Sinner

Finală: Tsitsipas/ Medvedev

Într-o fază curioasă apărută la unul dintre antrenamentele efectuate de Rafael Nadal la New York, tenismenul spaniol a fost surprins experimentând o doză notabilă de frustrare, dar s-a abținut să nu lovească racheta de pământ, în stilul caracteristic.

În cartea sa autobiografică, Rafael Nadal a dezvăluit că nu a rupt niciodată vreo rachetă, din respect pentru orice persoană care nu și-ar permite să își achiziționeze una.

Rafa Nadal, disciplinat la maximum, în copilărie

„Cuvântul 'talent' e dificil. În lumea de azi, există atât de multe talente. Putem să numim 'talent' orice, dar din punctul meu de vedere ai nevoie să simți pasiune pentru sport. În același timp, totul se poate antrena.

Motivul pentru care am luptat toată cariera și am control de sine sau atitudinea potrivită de luptă e simplu: am crescut cu acest tip de educație.

Unchiul meu, familia mea nu mi-au permis să rup o rachetă, să înjur sau să renunț, în timpul unui meci. Probabil, când am fost mic nu le-a păsat prea mult de rezultate, chiar dacă voiau să câștig fiecare meci. Nu această parte a fost cea mai importantă, ci educația.

Am crescut cu valorile potrivite și nu am avut multe șanse de răzvrătire. A trebuit să mă comport așa, pentru că, altfel, nu aș fi continuat să joc tenis. Dacă aș fi ieșit pe teren și aș fi făcut circ, aș fi rupt vreo rachetă sau mi-aș fi pierdut controlul de sine, nu aș mai fi jucat următorul turneu, fără îndoială. De aceea am această mentalitate,” a dezvăluit Rafael Nadal, în luna martie a acestui an.

În 2022, Rafael Nadal a avut parte de cel mai bun start de sezon din întreaga carieră, totalizând 20 de victorii consecutive în perioada 6 ianuarie - 21 martie, interval în care a câștigat Melbourne Summer Set, Australian Open, turneul ATP 500 de la Acapulco și a ajuns până în ultimul act al competiției de la Indian Wells.

În luna mai, Rafa Nadal l-a învins, scor 6-3, 6-3, 6-0, pe norvegianul Casper Ruud, în finala turneului de la Roland Garros, devenind cel mai bătrân campion din istoria Grand Slam-ului de la Paris.