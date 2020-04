Rafa Nadal, LIVE pe Instagram cu Roger Federer si Andy Murray: "Bine ca poate sa castige 52 de turnee la Roland Garros, dar nu stie sa foloseasca Instagram" 

Rafael Nadal a filmat primul LIVE pe Instagram, motiv pentru care a intampinat dificultati tehnice in a-i adauga in flux pe Roger Federer si Andy Murray.

Rafael Nadal a filmat astazi primul LIVE pe Instagram din viata sa, transmisiune la care au participat Roger Federer, Andy Murray si Marc Lopez, ultimul fiind jucatorul alaturi de care a castigat medalia de aur in proba de dublu a Jocurilor Olimpice de la Rio.

Rafa a intampinat dificultati tehnice in a-l introduce pe Roger Federer in fluxul LIVE, motiv pentru care Andy Murray nu a ratat ocazia de a face glume pe seama tenismenului iberic, lasandu-i urmatorul comentariu: "Rafa poate castiga 52 de titluri la Roland Garros, dar nu isi poate da seama cum sa foloseasca Instagram."

Nadal: *intensely trying to work instagram*



In cadrul conversatiei cu Roger Federer, care a adunat peste 50,000 de urmaritori in timp real, Rafa Nadal si-a amintit cum arata o zi din copilaria sa. Actualul campion de la Roland Garros si US Open mergea la scoala intre orele 9-12, facea un antrenament de tenis de la 12-14, lua pranzul intre 14-15, dupa care se intorcea la scoala intre 15-17.

La 17:30, Rafa isi incepea antrenamentul de fotbal, dupa care revenea la un scurt antrenament de tenis, urmand sa-si incheie zilele de obicei foarte tarziu, facandu-si temele pentru urmatoarea zi.

Best moment in the history of Instagram lives! pic.twitter.com/6fQ9dq6tJb



"Am jucat primul meci pe PlayStation azi," a declarat Rafael Nadal, intrebat de Murray cu privire la pregatirea sa pentru turneul virtual de tenis de la Madrid.

"Eu am jucat aseara cu tine (n.r. jucatorul Rafael Nadal) impotriva lui Roger Federer si nu am inteles de ce jucatorul meu obosea; nu te-am vazut obosind niciodata in realitate," s-a amuzat Andy Murray.

"Putem sa jucam un meci azi daca vrei, Andy, mai tarziu!, a spus Rafael Nadal.

"Bine, dar nu prea tarziu, pentru ca trebuie sa ma trezesc la 6 dimineata sa scot copiii afara," i-a raspuns Andy Murray.

"Ma pun sa dorm la 2, uneori 2:30-3 zilele acestea, dar eu nu am copii," a fost replica spaniolului.

Nadal. "We can play a videogame later".

Murray. "I'm not in the game. I have to choose another player".

Nadal. "Maybe Nick or something".