Pronosticul lui Mats Wilander pentru semifinala de foc de la Roland Garros. Cine va castiga: "Are in acest moment un mic avantaj"

Mats Willander, fost lider mondial ATP, a prefatat intalnirea dintre Halep si Muguruza din semifinalele Roland Garros.

Suedezul considera ca lupta dintre cele doua jucatoare va fi una echilibrata, insa ii da mai multe sanse la victorie lui Garbine Muguruza.

Uitandu-se la duelurile celor doua din sferturi, cu Kerber, respectiv Sharapova, Mats Willander considera ca iberica are o sansa in plus la accederea in finala de la Roland Garros.

"Va fi un duel interesant, intre cea mai buna jucatoare din lume si cea mai in forma jucatoare. Halep are o traiectorie plana, este mereu la un nivel foarte inalt, oricui ii este extrem de dificil sa o invinga. In schimb, Muguruza este pe o traiectorie ascendenta, evolueaza foarte bine, fara frica, extrem de agresiv. Va fi o confruntare extrem de echilibrata, intre cele mai buna jucatoare pe zgura la ora actuala, un joc care va fi decis de mici detalii. Halep merita sa castige un Grand Slam, fara dar si poate, dar Garbine are in acest moment un mic avantaj", a explicat Wilander la Eurosport.

