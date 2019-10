Problema Simonei Halep la spate nu este de neglijat! "Va fi dificil ca Simona sa fie bine din punct de vedere fizic", semnal de alarma tras de un fost antrenor

Din articol Problemele Simonei Halep la spate dateaza inca din perioada junioratului

Un fost antrenor al Simonei Halep a adus lumina in problema actuala de ordin fizic a campioanei de la Wimbledon.

Suferind de dureri considerabile in zona inferioara a spatelui inca de la turneul de la Wuhan, Simona Halep se confrunta cu indoieli in ceea ce priveste participarea sa la Turneul Campioanelor, programat sa aiba loc la Shenzhen la sfarsitul lunii, intre 27 octombrie si 3 noiembrie.

„Va fi dificil ca Simona sa fie bine din punct de vedere fizic, pentru ca o sacaie problemele la spate.”

„In cazul in care Simona este ok fizic, ceea ce va fi dificil pentru ca e sacaita de problema cu spatele, poate sa faca in continuare performante mari. Dar ea are o problema importanta si este din 2008. Este aceeasi problema la spate, la aceeasi vertebra, tot. Atunci, domnul doctor Irimia a tratat-o si 10 ani nu a avut nicio durere”, a declarat Firicel Tomai pentru Fanatik.

„In 2008 avea amorteli, dureri pe picior, nu mai putea sa joace. 10 ani a facut sport la greu, nu a avut nicio problema si a aparut anul trecut. Si la 20 si ceva de ani spre 30, te sacaie aceasta chestie. Poti sa fii in pragul unui rezultat bun si spatele se blocheaza. In loc sa castigi un Grand Slam sau sa fii locul 1, te opresti in semifinale”, a completat fostul antrenor al Simonei.

„Problemele la spate sunt cauzate de bustul mare si de anumite lovituri. I-am si aratat. Avea o rotatie foarte mare la forehand si forta foarte mult vertebra respectiva”, a conchis Firicel Tomai pentru aceeasi sursa.

Simona Halep s-a calificat pentru Turneul Campioanelor, alaturi de Petra Kvitova, Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.

Intre timp, Simona va face marti, 15 octombrie o vizita la Cluj-Napoca, unde va participa la un eveniment destinat exclusiv copiilor interesati de tenis. Simona Halep va fi insotita de Ion Tiriac si Ilie Nastase intr-un eveniment care isi propune promovarea tenisului in randurile copiilor din Romania.