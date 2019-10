"Simona a refuzat categoric sa ma ajute". Fostul antrenor al Simonei Halep o acuza ca i-a intors spatele la nevoie: "Prietenii i-au spus ca am probleme"

Din articol Distanta dintre omul Simona Halep si ceilalti

Simona Halep este o tenismena extraordinara, insa au existat oameni care i-au pus la indoiala gesturile facute.

Printre ei se numara fostul antrenor, Firicel Tomai, care a declarat ca nu a fost ajutat de Simona, desi a avut probleme grave de sanatate.

"Simteam si eu aceasta distanta. Multe dintre relatiile mele cu antrenori, cu sportivi, au devenit mai reci pentru ca Simona este genul de om care vrea sa fii doar cu ea, sa te simta doar langa ea si daca vede ca esti mai aproape de altcineva ca amic nu-i place deloc. Se supara, se comporta ciudat si iti reproseaza. Lucrurile s-au schimbat. A obtinut tot ce a vrut, traieste intre oameni de elita care au totul. Nu mai este dependenta de acei oameni care o pot ajuta", a spus fostul antrenor al Simonei Halep.

"Simona este o jucatoare agresiva sentimental. Nu e… Ai doua posibilitati: sau te place si te accepta langa ea sau nu te place, te saluta si nu te accepta in jurul ei. Ea are cercul ei", a spus Firicel Tomai.

Simona Halep nu l-a ajutat pe fostul antrenor, desi suferea de probleme grave de ordin fizic

"Fara sa stiu, doi prieteni de-ai mei au apelat la Simona si a refuzat categoric sa ajute, prietenii mei spunandu-i ca am niste perioade grele"

– Eu nu m-am certat cu multa lume in viata. Cu cati m-am certat, am incercat sa ma si impac. Rautatea nu e buna, invidia iti face… Eu vreau sa ma duc acasa linistit. Nu poti antrena daca nu esti linistit si impacat. Comportamentul ei a fost de asa natura incat a refuzat sa mai aiba contact cu mine. Au fost vreo trei ani in care am fost plecat in Canada cu probleme de sanatate, putina lume stie. Fara sa stiu, doi prieteni de-ai mei au apelat la ea si a refuzat categoric sa vorbeasca cu ei, prietenii mei spunandu-i ca am niste perioade grele. Eu niciodata nu am vrut sa apelez la ea. Sunt convins ca peste cativa ani isi va schimba optica asta.

Simona Halep s-a calificat la Turneul Campioanelor, ultima competitie a anului in tenisul feminin la care campioana de la Wimbledon este asteptata sa participe. Intrecerea de la Shenzhen va avea loc in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie.