SIMONA HALEP, INDIAN WELLS | "In seara asta sunt doar fan!" Simona, spectator de lux. Ce meci a urmarit in SUA

Simona Halep a urmarit duelul surorilor Williams din tribune la Indian Wells.

Cu sapca noului sponsor pe cap, Simona a urmarit din inaltul tribunei duelul zilei din turul III de la Indian Wells, dintre Serena si Venus Williams.

Abia revenita dupa ce a nascut, Serena a fost invinsa de sora ei mai mare in doua seturi, scor 6-3 6-4.



"Azi sunt un fan al jocului si al surorilor Williams", a scris Simona Halep pe Instagram.

Simona Halep continua la Indian Wells in optimi si o va avea in premiera in fata pe Qiang Wang din China, locul 55 WTA. Partida va incepe de la ora 20.00 pe terenul 1, fiind primul meci al zilei.