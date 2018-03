SIMONA HALEP - WANG LA INDIAN WELLS // S-a aflat ora la care se va disputa meciul din optimi! Venus Williams a invins-o pe Serena in 87 de minute, emotii pentru Wozniacki

Meciul Simonei din optimi la Indian Wells va fi primul de pe terenul central.

Simona Halep continua la Indian Wells si o va avea in premiera in fata pe Qiang Wang din China, locul 55 WTA. Partida va incepe de la ora 20.00 pe terenul 1, fiind primul meci pe acesta!

Pentru Simona continua lupta pentru a ramane numarul 1 mondial, Caroline Wozniacki fiind in continuare in turneu dupa o victorie extrem de dificila in turul 3 impotriva jucatoarei din Belarus, Aliaksandra Sasnovich.

Wozniacki s-a impus dupa 2 ore si 17 minute cu scorul de 6-4, 2-6, 6-3 si va juca in turul urmator cu Kastakina, cea care a trecut de Sloane Stephens in 2 seturi, 6-4 6-3. Pentru Wozniacki, singura sansa de a o depasi pe Simona Halep in clasamentul WTA este sa castige acest turneu.

Tot azi noapte a avut loc si meciuri surorilor Williams. La primul turneu oficial dupa revenirea in tenis, Serena Williams s-a oprit in turul 3, fiind invinsa de sora ei mai mare in 87 de minute cu scorul de 6-3 6-4.

Cine este Qiang Wang

Jucatoarea din China are 26 de ani, avand un castig de 1,6 milioane de dolari pana in momentul de fata. In 2015, a ajuns in turul 2 la turnee in 4 randuri, unul dintre acestea fiind US Open. A avut castigat un singur turneu ITF in acel an.

In 2016, a terminat pe locul 70 mondial, a ajuns in turul 2 al turneelor de 3 ori, inclusiv la Australian Open si US Open, si a fost eliminata in calificarile turneelor de 5 ori. In 2017, a terminat anul pe locul 45 - ea a avut victorii remarcabile in fata jucatoarelor din top 20 mondial. A invins nr 15 WTA, Vesnina, in Roma, pe Mladenovic la Tokyo si pe Stephens la Wuhan.

Anul 2018 a gasit-o pe cea mai buna pozitie a carierei, fiind locul 44 la inceputul lui ianuarie. In acest moment, ea se afla pe locul 55 WTA, insa va urca dupa ce la turneul de la Indian Wells a reusit sa ajung in optimi acolo unde va juca impotriva Simonei Halep. Cele 2 nu s-au mai infruntat pana acum. Ea a trecut in turul precedent de Kristina Mladenovic in 2 seturi, iar in turul 2 a reusit o alta surpriza, invingand-o pe Elise Mertens, semifinalista de la Australian Open.

Ce spune Simona despre Wang



"In urma cu cateva zile m-am antrenat cu ea, este o adversara dificila. Joaca foarte bine si ma astept la un meci greu. Va fi un meci diferit fata de cel cu Caroline, dar sunt pregatita.

Vreau sa ma recuperez cat mai bine si voi da totul pentru a obtine victoria", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.